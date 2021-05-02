Vivo X60t Pro получит SoC MediaTek Dimensity

В базе данных китайского регулятора 3C обнаружились сведения о смартфоне Vivo X60t Pro, который в скором времени присоединится к моделям Vivo X60, X60 Pro, Pro+ и X60t. Аппарат получит поддержку мобильных сетей пятого поколения, поддержку проводной зарядки мощностью 33 Вт, восьмиядерную платформу MediaTek Dimensity 1200 с тактовой частотой до 3,0 ГГц и графикой Mali-G77 MC9, 8 ГБ оперативной памяти, основную камеру с четырьмя модулями, одинарную селфи-камеру с датчиком изображения разрешением 32 Мп, 6,56-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц. Ориентировочная цена смартфона пока не сообщается.