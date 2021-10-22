Vivo X60t Pro получит процессор Dimensity 1200

В мае смартфон Vivo с секретным названием V2120A получил одобрение китайского ведомства 3C. Позже список базы данных IMEI данного телефона показал, что он может выйти на рынок под названием Vivo X60t Pro. Соответственно, после анонса серии смартфонов Vivo X60 в начале года в Китае, Vivo также представила версии «t» — X60t и X60t Pro Plus. Свежая информация показывает, что X60t Pro тоже скоро будет официально представлен. По данным лаборатории Why Lab, Vivo X60t Pro с чипом Dimensity 1200 появился сначала в Китае, а только потом устройство будут продавать и на глобальном рынке. Однако мы не смогли найти его на сайте Vivo China, также нет информации о цене устройства. Стоит напомнить, что смартфон Vivo X60 Pro работает на чипсете Samsung Exynos 1080, тогда как модель Vivo X60t Pro будет работать на процессоре Dimensity 1200.

В остальном его характеристики идентичны X60 Pro, так что нужно лишь узнать, насколько имеется разница в производительности между двумя процессорами. Если её нет, то пользователь получат абсолютно равные смартфоны, но с разными процессорами. Vivo X60t Pro будет поставляться с 6,56-дюймовой панелью AMOLED с разрешением Full HD+ (1080 x 2376 пикселей) и встроенным сканером отпечатков пальцев в дисплее. Также смартфон имеет 32-мегапиксельную камеру для съемки селфи. На задней панели устройства установлена ​​тройная камера, которая включает 48-мегапиксельную основную камеру и пару 13-мегапиксельных датчиков. А ещё смартфон оснащен аккумулятором емкостью 4200 мАч, который поддерживает быструю зарядку 33 Вт.