Vivo X70 Pro+ получит топовый AMOLED-дисплей

В сети появились подробности о смартфоне Vivo X70 Pro+, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит топовую восьмиядерную платформу Snapdragon 888 с тактовой частотой до 2,84 ГГц, графикой Adreno 660 и модемом Snapdragon X60 5G для мобильных сетей пятого поколения, 12 ГБ оперативной памяти, экран Samsung E4 AMOLED с кадровой частотой 120 Гц и разрешением Full HD+, многомодульную основную камеру с объективами Zeiss и датчиком изображения формата 1/1,28 дюйма, аккумулятор ёмкостью 4500 мАч, поддержку проводной зарядки на 66 Вт, стереодинамики и подэкранный дактилоскопический сенсор. Официальная презентация смартфона ожидается грядущим летом.