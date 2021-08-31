Vivo X70 покажут 9 сентября

Vivo уже подтвердила, что 9 сентября в Китае компания запустит свои флагманские смартфоны следующего поколения в линейке Vivo X70. В преддверии запуска компания анонсировала ключевые характеристики устройств с помощью стильных постеров. Например, новый постер показывает, что смартфоны серии Vivo X70 будут оснащены оптическими линзами Zeiss. Для тех, кто не знает, Zeiss в прошлом году заключила партнерское соглашение с китайским производителем смартфонов Vivo и выпустила телефоны серии Vivo X60. Теперь подтверждено, что последующие модели также будут оснащены той же технологией камеры.

Уже подтверждено, что смартфоны серии Vivo X70 будут поставляться с процессором видеосигналов (ISP) собственной разработки Vivo V1, который еще не был официально запущен, но, как ожидается, будет анонсирован на том же мероприятии по запуску смартфона. Vivo X70 и X70 Pro будут иметь 6,56-дюймовый дисплей с разрешением экрана Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Под капотом стандартная модель будет работать на процессоре MediaTek Dimensity 1200, а модель Pro будет оснащаться чипсетом Exynos 1080 от Samsung. Смартфон также будет оснащен тройной камерой на задней панели, состоящей из 40-мегапиксельной основной камеры и двух 12-мегапиксельных и 13-мегапиксельных датчиков. Модель Pro заменит 40-мегапиксельный сенсор на 50-мегапиксельный объектив. Оба смартфона будут питаться от аккумулятора емкостью 4400 мАч и будут поддерживать технологию быстрой проводной зарядки мощностью 44 Вт.