Vivo X70 покажут 9 сентября

Уже подтверждено, что смартфоны серии Vivo X70 будут поставляться с процессором видеосигналов (ISP) собственной разработки Vivo V1, который еще не был официально запущен, но, как ожидается, будет анонсирован на том же мероприятии по запуску смартфона. Vivo X70 и X70 Pro будут иметь 6,56-дюймовый дисплей с разрешением экрана Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Под капотом стандартная модель будет работать на процессоре MediaTek Dimensity 1200, а модель Pro будет оснащаться чипсетом Exynos 1080 от Samsung. Смартфон также будет оснащен тройной камерой на задней панели, состоящей из 40-мегапиксельной основной камеры и двух 12-мегапиксельных и 13-мегапиксельных датчиков. Модель Pro заменит 40-мегапиксельный сенсор на 50-мегапиксельный объектив. Оба смартфона будут питаться от аккумулятора емкостью 4400 мАч и будут поддерживать технологию быстрой проводной зарядки мощностью 44 Вт.