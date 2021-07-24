Vivo X70 получит отдельный чип для обработки фото

Сетевые источники поделились подробностями о смартфонах серии Vivo X70, которые еще не были представлены официально. Утверждается, что стандартная модель Vivo X70 получит платформу MediaTek Dimensity 1200, Vivo X70 Pro оснастят процессором Qualcomm Snapdragon 870, а топовый Vivo X70 Pro+ - флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 888 или Snapdragon 888 Plus. Также все смартфоны получат собственный чип обработки изображений (ISP) для более высокого качества фотографий. Камера одной из моделей сможет похвастаться 5-кратным оптическим, 100-кратным цифровым зумом и пятиосевой стабилизацией. Ориентировочные цены и дата презентации смартфонов пока не раскрываются.

Комментарии и отзывы Vivo X70
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