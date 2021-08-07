Vivo X70 протестировали в Geekbench

В базе данных тестового пакета Geekbench обнаружилась информация о смартфоне Vivo с кодовым наименованием V2104. Предполагается, что речь идет о модели Vivo X70. Бенчмарк подтвердил наличие восьмиядерной платформы MediaTek Dimensity 1200 с тактовой частотой до 3,0 ГГц, графикой Mali-G77 MC9 и модемом для сотовых сетей 5G и 12 ГБ ОЗУ.

Предыдущие слухи прочили смартфону AMOLED-экран с разрешением Full HD+ или 2К, кадровой частотой 120 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass 6, отдельный чип обработки изображений (ISP) для более высокого качества фотографий, предустановленную ОС Android 11, а также основную камеру с 5-кратным оптическими 100-кратным цифровым зумом.