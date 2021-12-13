Vivo X70t впервые поступит в продажу

Vivo анонсировала серию смартфонов Vivo X70 в Китае. Помимо смартфонов Vivo X70, X70 Pro и X70 Pro +, примерно в то же время компания представила Vivo X70t. Теперь Vivo X70t впервые стал доступен для покупки в Китае.

Vivo X70t имеет AMOLED дисплей 6,56 дюйма, который предлагает FHD + разрешение, частота обновления 120 Гц, с частотой дискретизации 240 Гц. Смартфон работает на процессоре Exynos 1080 в паре с 12 Гб LPDDR4x памяти и до 256 Гб встроенной памяти. X70t имеет 32-мегапиксельную фронтальную камеру. Его основная камера оснащена 40-мегапиксельной PTZ-камерой, 12-мегапиксельным сверхшироким объективом с углом обзора 116 градусов и 12-мегапиксельным портретным объективом с 2-кратным оптическим зумом и фокусным расстоянием около 50 мм. Телефон работает под управлением ОС Android 11 и OriginOS 1.0. Vivo X70t имеет аккумулятор емкостью 4400 мАч, который поддерживает быструю зарядку 44 Вт.