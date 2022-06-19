Vivo X80 Lite 5G представят в октябре

Недавно мы узнали, что компания Vivo планирует выпустить X80 Pro+ по всему миру в октябре, но это может быть не единственное устройство, которое появится в указанную компанией дату. Сегодня сотрудники информационного издания Rootmygalaxy обнаружили, что китайская компания начала разработку прошивки для Vivo X80 Lite 5G с номером модели V2208. Поскольку другой информации об этом пока нет, скорее всего,гаджет все еще находится на ранней стадии цикла разработки, поэтому запуск в октябре имеет смысл — у компании будет предостаточно времени, чтобы проработать каждый компонент смартфона перед полноценным запуском.

Конечно, новый смартфон станет самым дешевым членом семейства X80, и интересно наблюдать, как Vivo идет по маршруту Lite — ранее производитель отказывался от подобных упрощений, тогда как другие компании весьма активно работали в направлении Lite-версий своих устройств на протяжении многих лет. Хотя характеристики телефона еще не просочились в сеть, нам любопытно посмотреть, что он может предоставить потенциальному покупателю. Возможно, он будет работать на новом чипсете Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 верхнего среднего уровня? Будут ли его камеры иметь тот же бренд Zeiss, что и на более дорогих устройствах X80? Это вопросы, на которые мы не можем ответить прямо сейчас, но следите за обновлениями, и мы сообщим вам, когда узнаем больше об этом интригующем грядущем смартфоне. Всё же у него есть все шансы на успех по сравнению с конкурентами.
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