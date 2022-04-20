Vivo X80 Pro полностью рассекречен перед выходом

Сетевые источники раскрыли характеристики флагманского смартфона Vivo X80 Pro, который будет представлен уже 25 апреля. Итак, аппарат получит 6,78-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2K, кадровой частотой 120 Гц и частотой дискретизации касания 300 Гц, топовую платформу Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 12 ГБ ОЗУ LPDDR5 и 256 ГБ или 512 ГБ флеш-памяти, основную камеру с модулями разрешением 50 Мп, 48 Мп (сверхширик), 12 Мп (портретный) и 8 Мп (перископный с 5-кратным оптическим зумом), аккумулятор на 4700 мАч, поддержкой 80-Вт и беспроводной 50-Вт зарядок. Также на презентации 25 апреля покажут модели Vivo X80 и X80 Pro+.