Vivo X80 Pro получил Android 13

Хотя компания Vivo только недавно официально представила смартфон Vivo X90 и целую серию устройств по этой линейке, компания решила не забывать и про смартфоны прошлого поколения, чтобы пользователи получали достаточно качественные решения за адекватные деньги. Соответственно, сегодня смартфон Vivo X80 Pro получил фирменную прошивку Funtouch OS 13 на базе операционной системы Android 13. Это просто шикарная новость, так как пользователи имеют все шансы получить современный смартфон, пусть и с не самым современным чипом, и пользоваться преимуществами новой операционной системы. Это на самом деле круто, так как большинство даже более известных производителей не особо активно работают в данном направлении и их устройства не получают апдейт ОС годами.

Впрочем, хотелось бы сразу отметить, что хотя Funtouch OS 13 на базе Android 13 потенциально должна предоставлять пользователю внушительный набор функций, на самом деле это скорее косметический ремонт Android 12. Вы не получите кардинально новых функций и возможностей, у вас не будет каких-то инновационных решений в области интерфейса или настроек безопасности, просто компания Google слегка доработала свою предыдущую версию операционной системы. И это, конечно, отлично, так как пользователю не нужно покупать новый флагман для того, чтобы получить свежую версию операционной системы на свой смартфон. Остаётся лишь надеяться, что система была оптимизирована для того, чтобы смартфон работал лучше.