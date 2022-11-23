Vivo X80 Pro получил Android 13

Хотя компания Vivo только недавно официально представила смартфон Vivo X90 и целую серию устройств по этой линейке, компания решила не забывать и про смартфоны прошлого поколения, чтобы пользователи получали достаточно качественные решения за адекватные деньги. Соответственно, сегодня смартфон Vivo X80 Pro получил фирменную прошивку Funtouch OS 13 на базе операционной системы Android 13. Это просто шикарная новость, так как пользователи имеют все шансы получить современный смартфон, пусть и с не самым современным чипом, и пользоваться преимуществами новой операционной системы. Это на самом деле круто, так как большинство даже более известных производителей не особо активно работают в данном направлении и их устройства не получают апдейт ОС годами.

Впрочем, хотелось бы сразу отметить, что хотя Funtouch OS 13 на базе Android 13 потенциально должна предоставлять пользователю внушительный набор функций, на самом деле это скорее косметический ремонт Android 12. Вы не получите кардинально новых функций и возможностей, у вас не будет каких-то инновационных решений в области интерфейса или настроек безопасности, просто компания Google слегка доработала свою предыдущую версию операционной системы. И это, конечно, отлично, так как пользователю не нужно покупать новый флагман для того, чтобы получить свежую версию операционной системы на свой смартфон. Остаётся лишь надеяться, что система была оптимизирована для того, чтобы смартфон работал лучше.
В Android 14 появится поддержка сотовой связи…
Google только что выпустила Android 13 для всех поддерживаемых устройств семейства Pixel. Однако компания…
Samsung Galaxy S23 будет представлен в нескольких версиях…
Вчера компания Qualcomm официально анонсировала мобильный процессор флагманского уровня Snapdragon 8 Gen …
Смартфон Vertu Metavertu получил 18 ГБ ОЗУ…
Бренд Vertu пополнил ассортимент смартфонов моделью Metavertu, которая, среди прочего, может похвастаться…
Складной смартфон Huawei P50 Pocket New обойдется в $720…
Компания Huawei опубликовала тизер, посвященный складному смартфону Huawei P50 Pocket New. Данная версия …
Steam уже тестирует новое мобильное приложение…
Уже более десяти лет Valve предлагает доступ к Steam через клиентов для Android и iOS. Однако в последние…
Смартфон realme C33 появился в продаже…
Бренд realme расширяет ассортимент смартфонов представив новую модель realme C33. Устройство представлено…
Apple будет платить за чипы TSMC больше денег…
Буквально пару недель назад инсайдеры рассказали весьма интересную информацию о том, что компания TSMC по…
Инсайдер раскрыл параметры смартфона Xiaomi 13…
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о флагманском смартфоне Xiaomi 13, о…
Обзор Cubot P60. Лучший смартфон до 10 тысяч рублейОбзор Cubot P60. Лучший смартфон до 10 тысяч рублей
Обзор Infinix NOTE 12 PRO 8/256 ГБ. Стильный среднебюджетник с AMOLED-экраномОбзор Infinix NOTE 12 PRO 8/256 ГБ. Стильный среднебюджетник с AMOLED-экраном
Обзор TECNO Camon 18P 8/128 ГБ. Смартфон с экраном 120 Гц и быстрой зарядкойОбзор TECNO Camon 18P 8/128 ГБ. Смартфон с экраном 120 Гц и быстрой зарядкой
Обзор HUAWEI Mate Xs 2. Надежный смартфон с гибким экраномОбзор HUAWEI Mate Xs 2. Надежный смартфон с гибким экраном
Обзор Tecno Spark 9 Pro. Лучший смартфон для студентов 2022Обзор Tecno Spark 9 Pro. Лучший смартфон для студентов 2022
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor