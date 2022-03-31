Vivo X80 будет оснащен процессором Dimensity 9000

Сегодня стало известно, что грядущий флагман Vivo X80 будет работать на процессоре Dimensity 9000 , а не на 8000, как предполагалось в более ранних утечках. Чипсет будет охлаждаться вакуумной камерой площадью 40 мм². В прошлом месяце мы увидели, как X80 с Dimensity 9000 возглавил чарты AnTuTu и Geekbench, это определенно лучший чипсет от MediaTek.

Согласно предыдущей утечке, vivo X80 Pro также будет использовать Dimensity 9000, а модель Pro+ получит процессор Snapdragon 8 Gen 1. Vivo X80 будет иметь 6,78-дюймовую AMOLED-панель Samsung E5 с частотой обновления 120 Гц. Ожидается, что X80 Pro будет иметь аналогичный дисплей, хотя он будет более четким — по неофициальной информации заявлено разрешение FHD+ для X80 и QHD+ для X80 Pro. Также упоминается, что телефон будет поддерживать специальный режим, позволяющий запускать популярную игру Glory of Kings со скоростью 120 кадров в секунду.