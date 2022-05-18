Vivo X80 и X80 Pro появились в глобальной продаже

Компания Vivo дала старт глобальным продажам смартфонов Vivo X80 и X80 Pro, которые ранее вышли в Китае. От китайских версий глобальные отличаются меньшим объемом оперативной и флеш-памяти, а также отсутствием вариантов с керамической или кожаной задней панелями. В Индии Vivo X80 Pro с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти оценен в 1030 долларов, Vivo X80 с 8/128 ГБ – 710 долларов, а с 12/256 ГБ – 775 долларов.

Напомним, что старшая модель характеризуется чипсетами Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 или MediaTek Dimensity 9000, 6,78-дюймовым AMOLED-экраном Samsung E5 с разрешением 3200:1440 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и частотой опроса сенсорного слоя 300 Гц, селфи-камерой на 32 Мп, тыльной камерой с оптикой от Zeiss и модулями разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация), 48 Мп (сверхширик), 12 Мп (портретный модуль) и 8 Мп (перископная камера с оптической стабилизацией и 5-кратным оптическим зумом), оперативной памятью LPDDR5, флеш-памятью UFS 3.1, батареей на 4700 мАч, поддержкой 80-Вт проводной, 50-Вт беспроводной и 10-Вт обратной беспроводной зарядками, отдельным чипом Vivo V1+, стереодинамиками, интерфейсом USB 3.1, защитой от воды и пыли (степень IP68) и предустановленной ОС Android 12 с надстройкой OriginOS Ocean.