Vivo X80 и X80 Pro выходят в мировую продажу

Компания Vivo начала принимать заказы на смартфоны X80 и X80 Pro в Малайзии по цене от 800 и от 1145 долларов соответственно. Ранее новинки были доступны для покупки только в Китае по цене от 560 долларов.

Напомним, что Vivo X80 характеризуется флагманским процессором MediaTek Dimensity 9000, системой охлаждения с испарительной камерой 4285 мм2, 6,78-дюймовым дисплеем AMOLED Samsung E5 с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц, 100% охватом цветового пространства DCI-P3 и яркостью до 1500 кд/кв.м, тыльной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Sony IMX866 и оптическая оптической стабилизация изображения), 12 Мп (Sony IMX663) и 12 Мп (телефото), собственным чипом V1+, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт, стереодинамиками, NFC и портом USB 3.1 Type-C.