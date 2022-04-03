Vivo X80 получит 120-Гц AMOLED-экран

Сетевые источники раскрыли подробности о смартфоне Vivo X80, который еще не был представлен официально. Устройству приписывают топовую однокристальную систему MediaTek Dimesnity 9000, 6,78-дюймовый изогнутый дисплей Super AMOLED Samsung E5 с кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 1500 кд/м2 и разрешением Full HD+, до 12 ГБ ОЗУ и до 512 ГБ флэш-памяти, батарею ёмкостью 4500 мАч, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт, селфи-камеру на основе 32-Мп сенсора Sony IMX616, тройную основную камеру с главным модулем на 50 Мп (датчик Sony IMX866), 12 Мп (сверхширик) и 12 Мп (телевик с 2-кратным зумом), систему охлаждения с испарительной камерой, защитное стекло Schott 3D, стереодинамики, мощный вибромотор и защиту от влаги в соответствии со степенью IP53.