Vivo X80 с процессором Dimensity 9000 лидирует в AnTuTu и Geekbench

Сегодня появилось несколько впечатляющих результатов тестов, относящихся к будущему телефону vivo. Под кодовым названием V2186A он входит в состав vivo X80 и работает на чипсете Dimensity 9000 от MediaTek.

Общий балл AnTuTu телефона составляет 1 072 221 и это действительно много. Для справки, это выше, чем у Samsung Galaxy S22 Ultra с процессором Exynos 2200 SoC, который набрал 968 359 баллов. Вот как результаты AnTuTu 9 сравниваются с показателями Dimensity 1200 прошлого года и Exynos 2200 этого года.

Vivo X80 сравнили с телефоном на базе Snapdragon 8 Gen 1, и Dimensity 9000 впечатляюще удерживает свои позиции.

Тест процессора Geekbench 5 дал столь же впечатляющие результаты. 1248 одноядерных и 4191 многоядерных результатов значительно выше производительности Exynos 2200.

В дополнение к впечатляющей производительности в списке AnTuTu указан дисплей с частотой 120 Гц и ОС Android 12. 12 ГБ оперативной памяти были подтверждены обоими тестами, в то время как хранилище будет составлять 512 ГБ.