Vivo X80 слили в сеть задолго до релиза

Vivo недавно выпустила серию смартфонов X70 на нескольких рынках с впечатляющими технологиями камеры — теперь, спустя несколько недель, начали появляться слухи о его преемнике Vivo X80. Предполагаемый Vivo X80 будет иметь экран с разрешением Full-HD+, он будет поддерживать частоту обновления 120 Гц. Что касается камер, устройство будет оснащено основным объективом на 50 МП с размером сенсора 1/1,3 дюйма, также датчик поддерживает 5-осевую стабилизацию VIS. Смартфон будет сопровождаться портретным датчиком на 12 МП. Кроме того, в телефоне будет использоваться 4-нм чипсет MediaTek Dimensity 2000. Мы ожидаем, что он будет работать в паре с несколькими вариантами оперативной памяти и хранилища, но об этом информации пока что нет — её обещают представить немного позже.

Впрочем, мы ожидаем увидеть более подробную информацию об устройстве в ближайшие месяцы, так как обычно производители смартфонов всё же демонстрируют больше тизеров перед релизом своего устройства. Хотя, конечно, стоит отметить, что до анонса телефона еще много времени. Напомним, что Vivo X70 оснащен 6,56-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full-HD+. Он имеет экран с частотой обновления 120 Гц и оснащен 32-мегапиксельной селфи-камерой. Сзади у него есть система с тремя камерами с основным датчиком 40 МП, телеобъективом на 12 МП и сверхширокоугольным объективом на 12 МП. Он работает на процессоре MediaTek Dimensity 1200 5G с до 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.
Комментарии и отзывы Vivo X80
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