Vivo X90 Mini получит 5,88-дюймовый экран

Сетевые источники сообщают, что компания Vivo готовит к выходу компактный смартфон Vivo X90 Mini. Устройству приписывают наличие 5,88-дюймового OLED-дисплея с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, восьмиядерную платформу MediaTek Dimensity 8200 (её выход ожидается в конце года) и тройную основную камеру с главным модулем разрешением 50 Мп, сверхширокоугольным на 16 Мп и 10-Мп модулем с телеобъективом. Если подобное устройство действительно увидит свет, то оно будет конкурировать с ASUS Zenfone 9, который представят уже 28 июля. Этот смартфон получит 5,9-дюймовый AMOLED-экран и топовую платформу Snapdragon 8+ Gen 1.