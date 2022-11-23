Vivo X90 Pro+ получил лучшие камеры на рынке

Как и сообщали инсайдеры, смартфон Vivo X90 Pro+ получил достаточно интересную систему камер, которая обладает внушительной производительностью при съёмке фотографий в самых разных условиях. Например, основной датчик изображения у смартфона имеет размер в один дюйм, что довольно необычно для смартфонов — обычно такого рода датчики заметно меньше. Кроме того, производитель установил на тыльную сторону смартфона сразу две камеры, отвечающие за съёмку удалённых объектов. Да, это тоже редкость, так как обычно телефотообъектив всегда один, но в данном случае их сразу два — пользователь получает возможность снимать от 3,5х до 100х, что крайне полезно во многих ситуациях. И это действительно интересно, так как на рынке подобных решений не так много.

Ещё есть широкоугольная камера, которая позволяет снимать с углом обзора в 114 градусов — это отличные новости для тех, кто много путешествует и снимает архитектуру вокруг себя. Более того, производитель использует специальное стекло от компании Zeiss, которое выступает в том числе и линзой для каждой из камер. В компании заявили, что такого рода конструкция обладает более высокой проводимостью света, так что пользователь получает более светлые и яркие фотографии даже в помещении. Это очень достойный смартфон в плане фотографии, но хотелось бы посмотреть на реальные примеры снимков, так как пока что у нас есть только официальные кадры от производителя, которым не всегда можно доверять, к сожалению.