Vivo X90 Pro+ получит панель из кожи

На прошлой неделе появились слухи о том, что смартфон Vivo X90 Pro+ может получить специальную версию с тыльной панели из кожи, а сегодня производитель опубликовал официальный тизер, который подтверждает эту информацию. Здесь хотелось бы отметить, что использоваться будет, скорее всего, не натуральная кожа, а её заменитель. Дело в том, что натуральная кожа была бы слишком дорогой, плюс нужно понимать, что защитники прав животных не позволят массово выпускать такого рода устройства. Вместо этого производитель будет использовать качественную искусственную кожу, которая не боится физического воздействия и в целом более прочная. Но даже в этом случае смартфон выглядит крайне привлекательно, особенно на фоне стеклянных и пластиковых конкурентов.

Всё же пользователи уже порядком устали от обыденных смартфонов со скучными цветами, им хочется чего-то приятного и необычного, а ​​Vivo X90 Pro+ именно это и предоставляет. Правда, есть вопрос относительно чехла — носить такое устройство с аксессуаром, который закрывает основное преимущество дизайна корпуса, было бы странно, но если не использовать защитный чехол, то устройство через короткий промежуток времени просто испачкается или кожа затрётся. Соответственно, пользоваться таким гаджетом нужно будет либо очень аккуратно, либо просто будьте готовы к тому, что через год смартфон можно будет смело менять на новый, так как тыльная панель потеряет свой товарный вид окончательно и бесповоротно.
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