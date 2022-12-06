Vivo X90 Pro ворвался в топ смартфонов AnTuTu

Команда популярного бенчмарка AnTuTu опубликовала свежий рейтинг смартфонов с самым плавным интерфейсом. В тройку лучших вошли новички: Oppo Reno9 Pro+, основанный на однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, а также Vivo X90 Pro и Vivo X90 на флагманском чипсете MediaTek Dimensity 9200 и с предустановленной операционной системой Android 13 (с фирменной оболочкой Origin OS 3). Также в рейтинге можно обнаружить смартфоны Honor 80 Pro, модели серии Oppo Reno9 и, что неожиданно, доступный Oppo A1 Pro. Отсутствию смартфонов от Samsung или Xiaomi удивляться не стоит, ведь в список вошли только новинки. Нет никаких сомнений, что в следующем рейтинге окажутся Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro, выход которых ожидается со дня на день.