Vivo Y100 4G официально представили на мировом рынке

Сегодня сразу в нескольких азиатских странах был представлен новый смартфон от компании Vivo под названием Y100 4G. Этот смартфон оснащён процессором Qualcomm Snapdragon 685 и фактически является моделью Vivo V30 Lite 4G, которую переименовали для мировых рынков. Стоит отметить, что новый смартфон Y100 4G имеет схожие характеристики с несколькими другими устройствами от компании Vivo, но большинство из этих смартфонов оснащены процессором начального уровня Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 с поддержкой 5G и 8-мегапиксельной ультраширокоугольной камерой, которая действует в качестве дополнительной камеры к 50-мегапиксельной основной камере. Здесь также есть основная 50-мегапиксельная камера, но вторая камера имеет разрешение всего в 2 мегапикселя. Это может огорчить пользователей, которые надеялись на апгрейд по системе камер.

Ещё компания Vivo оснастила этот смартфон 6,67-дюймовым AMOLED-экраном и аккумулятором на 5000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 80 Вт. Среди других особенностей стоит отметить оболочку Funtouch 14 на базе Android 14, рейтинг защиты от пыли и влаги IP54 и стереодинамики. Кроме того, смартфон Vivo Y100 4G предлагается в цветах Crystal Black и Breeze Green, а цена за версию с 8/256 ГБ памяти составляет около 250 долларов, что достаточно неплохо при текущих ценах на доступные смартфоны. В целом за эти деньги решение просто прекрасное — гаджет точно стоит своих денег, особенно с учётом Android 14. Это большая редкость для доступных гаджетов.