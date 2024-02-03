Vivo Y100T засветился в Google Play Console

В Google Play Console обнаружилось упоминание смартфона Vivo Y100T, который еще не был представлен официально. Консоль подтверждает наличие однокристальной системы MediaTek Dimensity 8200, 12 ГБ оперативной памяти, изогнутого экрана с разрешением 2388:1080 пикселей и предустановленной операционной системы Android 13.

Напомним, что неделю назад был представлен смартфон Vivo Y100 5G, который оснащается 4-нм платформой Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 с максимальной частотой до 2.2 ГГц, 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления до 120 Гц, фронтальной камерой на 8 Мп, сдвоенной основной камерой разрешением 50 Мп, 8 Мп (сверхширик) и датчиком освещенности, подэкранным сканером отпечатков пальцев, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт и оболочкой Funtouch OS 14 на базе ОС Android 14 «из коробки».
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