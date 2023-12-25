Vivo Y100i Power получил батарею на 6000 мач

Компания Vivo представила смартфон Vivo Y100i Power, главной особенностью которого стал аккумулятор ёмкостью 6000 мАч. Новинку оснастили 6,64-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2388:1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц, фронтальной камерой на 8 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 2 Мп, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, 12 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR4x, 512 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, предустановленной операционной системой Android 13 с фирменной прошивкой Origin OS 3, поддержкой 44-Вт проводной зарядки, модемом 5G, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1, интерфейсом USB-C, а также корпусом с размерами 164,64:75,8:9,1 мм и массой 199,6 грамма. На китайском рынке смартфон оценен в 295 долларов.