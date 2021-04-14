Vivo Y11 получил обновление Funtouch OS 11 (Android 11)

Компания Vivo представила фирменную оболочку Funtouch OS 11 на базе Android 11 ещё для одного своего смартфона серии Y.

Обновление OTA с версией прошивки 6.8.25 развертывается для смартфона Y11. Обновление весит около 2,9 ГБ и содержит последнюю версию Funtouch OS 11 на базе Android 11.

Новые и обновленные функции в Funtouch OS 11: