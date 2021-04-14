Vivo Y11 получил обновление Funtouch OS 11 (Android 11)

Обновление OTA с версией прошивки 6.8.25 развертывается для смартфона Y11. Обновление весит около 2,9 ГБ и содержит последнюю версию Funtouch OS 11 на базе Android 11.
Новые и обновленные функции в Funtouch OS 11:
- Jovi Home теперь включает в себя три раздела: "Ярлыки", "Рекомендации" и "Мои сервисы"
- Функция Always On Display
- Интеллектуальный редактор
- HD-восстановление снимков
- Интеллектуальная обработка изображения
- Приложение iManager
- Очистка места
- Функция сканирования безопасности
- Суперскриншот
- Ультраигровой режим
- Игровой режим "картинка в картинке"
- Киберспортивный режим