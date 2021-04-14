Vivo Y11 получил обновление Funtouch OS 11 (Android 11)

Компания Vivo представила фирменную оболочку Funtouch OS 11 на базе Android 11 ещё для одного своего смартфона серии Y.

Обновление OTA с версией прошивки 6.8.25 развертывается для смартфона Y11. Обновление весит около 2,9 ГБ и содержит последнюю версию Funtouch OS 11 на базе Android 11.

Новые и обновленные функции в Funtouch OS 11:

  • Jovi Home теперь включает в себя три раздела: "Ярлыки", "Рекомендации" и "Мои сервисы"
  • Функция Always On Display
  • Интеллектуальный редактор
  • HD-восстановление снимков
  • Интеллектуальная обработка изображения
  • Приложение iManager
  • Очистка места
  • Функция сканирования безопасности
  • Суперскриншот
  • Ультраигровой режим
  • Игровой режим "картинка в картинке"
  • Киберспортивный режим
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