Vivo Y12s появляется на сайте сертификации BIS

Смартфон Vivo с номером модели V2026 внесен в базу данных BIS. Устройство с аналогичным номером модели ранее появлялось в листинге Google Play Console, а позже вовсе оказался смартфонов Vivo Y12s на азиатских рынках.

Кроме того, устройство уже прошло сертификацию ЕЭК России, SDPPI Индонезии, где номер модели V2026 принадлежит Vivo Y12s.

Имея всю эту информацию, можно с уверенностью сказать, что V2026, появляющийся в BIS, действительно является Vivo Y12s. Смартфон оснащен 6,51-дюймовым дисплеем HD+. Под капотом устройство работает процессор MediaTek Helio P35. У смартфона есть двойная камера на задней панели с объективом 13 Мп и датчиком 2 Мп. Спереди есть 8-мегапиксельный сенсор для селфи. Другие характеристики Vivo Y12s включают 3 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ памяти, слот MicroSD, аккумулятор на 5000 мАч с зарядкой 10 Вт. Устройство также имеет 4G с двумя SIM-картами, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, аудиоразъем 3,5 мм и работает под управлением Funtouch OS 11 на базе Android 10 .
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