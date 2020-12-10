Vivo Y12s появляется на сайте сертификации BIS

Кроме того, устройство уже прошло сертификацию ЕЭК России, SDPPI Индонезии, где номер модели V2026 принадлежит Vivo Y12s.
Имея всю эту информацию, можно с уверенностью сказать, что V2026, появляющийся в BIS, действительно является Vivo Y12s. Смартфон оснащен 6,51-дюймовым дисплеем HD+. Под капотом устройство работает процессор MediaTek Helio P35. У смартфона есть двойная камера на задней панели с объективом 13 Мп и датчиком 2 Мп. Спереди есть 8-мегапиксельный сенсор для селфи. Другие характеристики Vivo Y12s включают 3 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ памяти, слот MicroSD, аккумулятор на 5000 мАч с зарядкой 10 Вт. Устройство также имеет 4G с двумя SIM-картами, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, аудиоразъем 3,5 мм и работает под управлением Funtouch OS 11 на базе Android 10 .