Vivo Y12s скоро выйдет в Индии

В ноябре Vivo анонсировала смартфон Vivo Y12s на некоторых рынках Юго-Восточной Азии, но информации о полноценном релизе по всему миру не было. Теперь же устройство было обнаружено в базе данных Бюро индийских стандартов (BIS) в декабре прошлого года, что указывает на то, что его запуск в Индии может быть не за горами. Ожидается, что Vivo Y12s поступит в Индию в двух цветах (Glacier Blue и Phantom Black), но вот информации о стоимости новинки пока что нет. С другой стороны, нужно понимать, что характеристики Vivo Y12s уже давно известны, это будет такой же смартфон, как и в странах Азии. Он оснащен 6,51-дюймовым дисплеем Halo FullView, который обеспечивает разрешение 720 x 1600 пикселей и соотношение сторон 20: 9. Под капотом устройства находится чипсет Helio P35, также имеется 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти.