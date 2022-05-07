Vivo Y15C получит аккумулятор на 5000 мАч

Сетевые инсайдеры поделились подробностями о смартфоне Vivo Y15C, который могут представить в ближайшие недели. Устройству прочат восьмиядерную платформу MediaTek Helio P35 с тактовой частотой до 2,3 ГГц, графикой IMG PowerVR GE8320 и LTE-модемом (Cat-7 DL / Cat-13 UL), 6,51-дюймовый IPS-экран с разрешением HD+ и стандартной кадровой частотой 60 Гц, селфи-камеру на 8 Мп, сдвоенную тыльную камеру с модулями разрешением 13 Мп и 2 Мп, боковой дактилоскоп, 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флеш-памяти, слот для карт памяти microSD, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч и предустановленную фирменную оболочку Funtouch OS 12 на базе ОС Android 12.

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