Vivo Y15c получил батарею на 5000 мАч

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Y15c, цена которого пока не раскрывается. Новинка характеризуется 6,51-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 13 Мп и 2 Мп, селфи-камерой на 8 Мп, восьмиядерной платформой MediaTek Helio P35, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ или 64 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 10 Вт, предустановленной оболочкой Funtouch OS 12 на основе операционной системы Android 12, боковым дактилоскопом, поддержкой 4G VoLTE, GPS, Wi-Fi и Bluetooth 5.2, а также 3,5-мм гнездом для наушников.