Vivo Y17s получил 50-Мп камеру

Компания Vivo пополнила ассортимент доступных смартфонов моделью Vivo Y17s, которая оценена на дебютном сингапурском рынке в 145 долларов. Новинка характеризуется 6,56-дюймовым IPS-экраном с разрешением 720:1612 пикселей, стандартной кадровой частотой 60 Гц и максимальной яркостью 840 нит, фронтальной камерой на 8 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 2 Мп, 12-нанометровой однокристальной системой MediaTek Helio G85, 6 ГБ ОЗУ LPDDR4x и 128 ГБ флеш-памяти eMMC 5.1, слотом для карты памяти microSD, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 15-Вт быстрой зарядки, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth 5.0, интерфейсом USB-C, 3,5-мм гнездом для наушников, защитой от влаги в соответствии со степенью IP54 и предустановленной операционной системой Android 13 с оболочкой FunTouch OS 13.

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