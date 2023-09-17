Vivo Y17s получил 50-Мп камеру

Компания Vivo пополнила ассортимент доступных смартфонов моделью Vivo Y17s, которая оценена на дебютном сингапурском рынке в 145 долларов. Новинка характеризуется 6,56-дюймовым IPS-экраном с разрешением 720:1612 пикселей, стандартной кадровой частотой 60 Гц и максимальной яркостью 840 нит, фронтальной камерой на 8 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 2 Мп, 12-нанометровой однокристальной системой MediaTek Helio G85, 6 ГБ ОЗУ LPDDR4x и 128 ГБ флеш-памяти eMMC 5.1, слотом для карты памяти microSD, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 15-Вт быстрой зарядки, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth 5.0, интерфейсом USB-C, 3,5-мм гнездом для наушников, защитой от влаги в соответствии со степенью IP54 и предустановленной операционной системой Android 13 с оболочкой FunTouch OS 13.