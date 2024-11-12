Vivo Y18t оценили в 110 долларов

Компания Vivo пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Vivo Y18t, которая основана на 12-нанометровом 8-ядерном процессоре Unisoc T612 с тактовой частотой до 1,8 ГГц. Новинку также оснастили 6,56-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением HD+, кадровой частотой 90 Гц и пиковой яркостью 840 нит, сдвоенной тыльной камерой с главным модулем на 50 Мп, 4 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR4X, 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 15-Вт проводной зарядки, интерфейсом USB Type-C, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.2, защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IP54, а также черной и зеленой расцветками. Цена смартфона на дебютном индийском рынке составляет 110 долларов.

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