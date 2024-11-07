Vivo Y19s оценен в 130 долларов

Компания Vivo пополнила ассортимент доступных смартфонов моделью Y19s, которая основана на 12-нанометровой однокристальной системе Unisoc T612 с тактовой частотой до 1,8 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP1. Новинку также оснастили 6,68-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1608:720 точек (формат HD+), кадровой частотой 60 Гц и пиковой яркостью 1000 нит, фронтальной камерой на 5 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 0,08 Мп, 4 или 6 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR4x, 128 ГБ флеш-памяти, eMMC 5.1, батареей ёмкостью 5500 мАч, поддержкой 15-Вт быстрой проводной зарядки, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.2, 3,5-мм гнездом для наушников, защитой от воды в соответствии со степенью IP6 и предустановленной операционной системой Android 14 с фирменной оболочкой FunTouch OS 14. Смартфон уже доступен для покупки на дебютном тайландском рынке по цене от 130 долларов.