Vivo Y200 GT получит батарею на 6000 мАч

В сети появились подробности о смартфоне Vivo Y200 GT, официальная презентация которого состоится в Китае уже 20 мая. Итак, устройству приписывают наличие экрана C8 LTPS с разрешением 1,5K, 4-нанометровой однокристальной системы Qulacomm Snapdragon 7 Gen 3 с тактовой частотой до 2,6 ГГц, графическим адаптером Adreno 720 и модемом для сотовых сетей пятого поколения, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, 512 ГБ флеш-памяти UFS 2.2 составит 512 ГБ, сдвоенной основной камеры с главным модулем на базе 50-Мп датчика изображения Sony LYT600, аккумулятора ёмкостью 6000 мАч и поддержки 80-Вт быстрой проводной зарядки.