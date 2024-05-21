Vivo Y200 Pro получил изогнутый 120-Гц экран

Компания Vivo объявила о выпуске смартфона Y200 Pro, который оценен на местном для производителя китайском рынке в 300 долларов. Новинку оснастили 6,78-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем частотой обновления 120 Гц, яркостью до 1300 кд/кв.м и разрешением Full HD+, 6-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 695 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим ускорителем Adreno 619, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, сдвоенной тыльной камерой с главным модулем на 64 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 44 Вт. Любопытно, что в ассортимент Vivo есть модель Y200 GT, которая при цене от 210 долларов получила более производительный процессор Snapdragon 7 Gen 3 и продвинутый экран.

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