Vivo Y200 с АКБ на 6000 мАч появился в продаже

Компания Vivo выпустила в китайскую продажу смартфон Y200, главной особенностью которого стал аккумулятор ёмкостью 6000 мАч. Новинка также характеризуется 8-ядерной платформой Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 с максимальной частотой 2,2 ГГц, 6,78-дюймовым изогнутым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления изображения 144 Гц, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (Sony LYT-600 оптического размера 1/1,95 дюйма) и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт и операционной системой Android 14 с фирменной оболочкой OriginOS 4 «из коробки». За смартфон просят 220, 235, 275 и 315 долларов в конфигурациях с 8/128 ГБ, 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/256 ГБ ОЗУ и флеш-памяти соответственно.

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