Vivo Y20i и Y20 получили аккумулятор на 5000 мАч

Компания Vivo представила недорогие смартфоны Vivo Y20 и Y20i, которые оценены в 175 и 155 долларов. Новинки оснастили операционной системой FunTouch OS 10.5 на базе Android 10, 8-ядерной платформой Qualcomm Snapdragon 460 с тактовой частотой до 1,8 ГГц и графикой Adreno 610, 6,51-дюймовым Halo Full View-дисплеем с врезанной фронтальной камерой разрешением 8 Мп, тройной основной камерой с модулями на 13 Мп, 2 Мп и 2 Мп, дактилоскопом на боковой грани и аккумулятором ёмкостью 5000 мАч. Vivo Y20 получил 4 ГБ оперативной памяти и поддержку быстрой зарядки мощностью 18 Вт, а Vivo Y20i отличается 3 ГБ ОЗУ и обычной зарядкой.