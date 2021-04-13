Vivo Y20s G официально представлен

Официально представлен достаточно доступный смартфон Vivo Y20s G, который обладает весьма приличным набором преимуществ. Например, у данной модели батарея на 5000 мАч, чего с головой будет достаточно, чтобы пользователь мог длительное время использовать гаджет без страха остаться без зарядки. При этом поддерживается быстрая зарядка на 18 Вт, есть достаточно производительный процессор и большой дисплей. И, что самое главное, — это доступный смартфон, стоимость которого составляет всего 205 долларов. За эти деньги получить что-то более привлекательное будет достаточно тяжело, особенно учитывая текущее положение дел на рынке. Ожидаем появления смартфона на территории нашей страны, тогда уже можно будет говорить о ценах.

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