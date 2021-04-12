Vivo Y20s появился на Филиппинах

Китайский производитель мобильных телефонов Vivo представила новый смартфон Vivo Y20s в Филиппинах со стоимостью 206 долларов США.

Vivo Y20s получил 6.51 дюймовый IPS дисплей с разрешением экрана 1600 x 720 пикселей. На экрана есть выемка в виде капли, в которой находится 8-мегапиксельная селфи-камера. На задней части смартфона из поликарбоната находится выровненная по вертикали тройная камера 13 Мп (ширина) + 2 Мп (макро) + 2 Мп (глубина). За производительность смартфона отвечает процессор MediaTek Helio G80 в сочетании с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ОЗУ. Для подключения и связи смартфон поддерживает две SIM-карты, 4G, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.0 и GNSS (GPS, BeiDou, ГЛОНАСС, Galileo).

Другие особенности этого телефона включают - боковой датчик отпечатков пальцев, специальный слот для карт MicroSD, разъем для наушников 3,5 мм, порт MicroUSB, Funtouch OS 11 на базе Android 11, аккумулятор емкостью 5000 мАч и быструю зарядку 18 Вт.
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