Vivo Y30 Standard Edition доступен в Китае

Новый телефон под названием Vivo Y30 Standard Edition компании Vivo, незаметно стал официальным в Китае.

За производительность смартфона Vivo Y30 Standard Edition отвечает процессор MediaTek Helio P35. Телефон поставляется с 6 ГБ оперативной памяти LPPDR4x и 128 ГБ встроенной памяти. В телефоне предустановлена ​​ОС Android 10 FunTouch OS UI 10.5

Vivo Y30 Standard Edition оснащен 6,51-дюймовым IPS дисплеем с разрешением экрана 720 x 1600 пикселей (HD+). На передней панели Vivo Y30 Standard Edition установлена ​​8-мегапиксельная селфи-камера. Задняя часть устройства оснащена вертикальной камерой с 13-мегапиксельной камерой для первичной съемки и 2-мегапиксельной линзой для увеличения глубины резкости.

Vivo Y30 Standard Edition имеет аккумулятор емкостью 5000 мАч, который поддерживает зарядку 10 Вт. Смартфон получил боковой сканер отпечатков пальцев и поставляется с такими возможностями подключения, как поддержка двух SIM-карт, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, microUSB и аудиоразъем 3,5 мм. Vivo Y30 Standard Edition прибыл в Китай в двух цветах, таких как Aurora и Cloud Water Blue. Приобрести новинку можно за 15 688 рублей.