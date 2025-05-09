Vivo Y300 GT получил аккумулятор на 7620 мАч

Компания Vivo объявила о выпуске смартфона Vivo Y300 GT, главной особенностью которого стала батарея ёмкостью 7620 мАч. Новинка также получила 6,78-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2800:1260 точек, кадровой частотой 144 Гц, частотой дискретизации касания 360 Гц и пиковой локальной яркостью 5500 нит, 4-нанометровую однокристальную систему MediaTek Dimensity 8400 с максимальной частотой 3,25 ГГц, 8 ГБ или 12 ГБ ОЗУ LPDDR5, 256 ГБ или 512 ГБ флеш-памяти, жидкостную систему охлаждения Ice Dome VC 7K, сдвоенную основную камеру с модулями на 50 Мп (датчик Sony LYT-600 и OIS) и 2 Мп, селфи-камеру разрешением 16 Мп, корпус толщиной 8,09 мм, поддержку 90-Вт проводной зарядки, защиту от брызг и пыли в соответствии со степенью IP65, модем 5G и предустановленную ОС Android 15 с фирменной прошивкой Origin OS 5. Смартфон оценен на дебютном китайском рынке в 1900 юаней или около 21 тысячи рублей за базовую версию.

Huawei Mate XT выпустят за пределами Китая…
В сентябре 2024 года Huawei совершила почти невозможное — не только вернулась на родной рынок в Китае, но…
OPPO Find X8 Ultra получит 6,82-дюймовый экран …
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station раскрыл характеристики флагманского смартфона OPPO Find X8 Ult…
Realme Neo7 SE протестировали в бенчмарке …
Компания Realme похвасталась производительностью смартфона Neo7 SE, который будет представлен 25 февраля.…
OnePlus 13T будет похож на Xiaomi Mi 11 Lite…
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о дизайне компактного смартфона OneP…
Представлен Xeta One с QWERTY-клавиатурой и выдвижной камеро…
Южнокорейские энтузиасты из Xeta сообщили о скором релизе смартфона One, который представляет собой перед…
Nubia Z70 Ultra Photographer Edition засветился в сети …
В базе данных китайского регулятора MIIT обнаружилось упоминание еще не представленного смартфона Nubia Z…
Xiaomi 15 Ultra показали в трех расцветках…
Компания Xiaomi опубликовала новые изображения флагманского смартфона Xiaomi 15 Ultra, который будет пред…
Представлен смартфон Huawei Enjoy 70X Vitality Edition …
Компания Huawei пополнила ассортимент смартфонов моделью Enjoy 70X Vitality Edition, которая оценена на д…
Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75
Зачем нужен PC Manager? Объясняем на пальцахЗачем нужен PC Manager? Объясняем на пальцах
Кнопочный телефон с режимом PowerBank. Обзор Xenium X300Кнопочный телефон с режимом PowerBank. Обзор Xenium X300
Камбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 ProКамбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 Pro
Обзор realme C65: бюджетник с впечатляющей автономностьюОбзор realme C65: бюджетник с впечатляющей автономностью
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor