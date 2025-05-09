Vivo Y300 GT получил аккумулятор на 7620 мАч

Компания Vivo объявила о выпуске смартфона Vivo Y300 GT, главной особенностью которого стала батарея ёмкостью 7620 мАч. Новинка также получила 6,78-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2800:1260 точек, кадровой частотой 144 Гц, частотой дискретизации касания 360 Гц и пиковой локальной яркостью 5500 нит, 4-нанометровую однокристальную систему MediaTek Dimensity 8400 с максимальной частотой 3,25 ГГц, 8 ГБ или 12 ГБ ОЗУ LPDDR5, 256 ГБ или 512 ГБ флеш-памяти, жидкостную систему охлаждения Ice Dome VC 7K, сдвоенную основную камеру с модулями на 50 Мп (датчик Sony LYT-600 и OIS) и 2 Мп, селфи-камеру разрешением 16 Мп, корпус толщиной 8,09 мм, поддержку 90-Вт проводной зарядки, защиту от брызг и пыли в соответствии со степенью IP65, модем 5G и предустановленную ОС Android 15 с фирменной прошивкой Origin OS 5. Смартфон оценен на дебютном китайском рынке в 1900 юаней или около 21 тысячи рублей за базовую версию.