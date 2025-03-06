Vivo Y300i получит аккумулятор на 6500 мАч

Компания Vivo объявила, что уже 14 марта в Китае будет официально представлен смартфон Y300i. Как сообщает ресурс China Telecom, аппарат получит 6,68-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 1608:720 точек, 4-нанометровую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим адаптером Adreno 613, до 12 ГБ ОЗУ, батарею ёмкостью 6500 мАч, поддержку 44-Вт проводной быстрой зарядки, 50-Мп основную и 5-Мп фронтальную камеры, предустановленную операционную систему Android 15 с фирменной прошивкой OriginOS, боковой дактилоскопический сенсор, модуль NFC, ИК-порт, а также черную, синюю и титановую расцветки. Ориентировочная цена смартфона составляет 210, 235 и 250 долларов за конфигурации с 8/256 ГБ,12/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно.