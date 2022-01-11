Vivo Y33T анонсирован с процессором Snapdragon 680 SoC

Vivo не упомянула версию Android на Y33T, но предполагается, что он работает под управлением Android 11, как и индийский Y21T. На задней панели vivo Y33T установлен модуль из трех камер, состоящая из 50-мегапиксельной основной, 2-мегапиксельной глубины и 2-мегапиксельной макросъемки.
Vivo Y33T оснащен сканером отпечатков пальцев, установленным сбоку и поставляется с аккумулятором емкостью 5000 мАч, заряжаемым через порт USB-C мощностью до 18 Вт. Он имеет два цветовых варианта — Mirror Black и Midday Dream.