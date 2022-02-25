Vivo Y33s 5G появился на Geekbench с процессором Dimensity 700

Уже известно что Vivo планирует выпустить на индийский рынок новый смартфон с поддержкой 5G. Однако до официального релиза Y33s был замечен в Geekbench, что раскрыло некоторую интересную информацию о грядущем телефоне.

Список Geekbench показал, что он будет оснащен процессором MediaTek Dimensity 700, который представляет собой восьмиядерный процессор с поддержкой 5G и имеет базовую тактовую частоту 2 ГГц. Этот чип будет работать в паре с графическим процессором Mali-G57 MC2. Смартфон будет оснащен 8 ГБ оперативной памяти, как указано в базе данных. Также устройство возможно появится в вариантах с 4 ГБ и 6 ГБ ОЗУ. Говоря о результатах, мы видим, что Vivo Y33s набрал 420 баллов в одноядерном тесте и 1550 баллов в многоядерном тесте. К сожалению, это вся информация, которой мы располагаем на данный момент.
Комментарии и отзывы Vivo Y33s 5G
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