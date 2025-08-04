Vivo Y400 5G получит 90-Вт зарядку и защиту от воды

Авторитетный информатор Судханшу Амбхоре поделился подробностями о смартфоне Vivo Y400 5G, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают наличие 6,67-дюймового AMOLED-дисплея с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 1800 кд/кв.м и подэкранного дактилоскопа, селфи-камеры на 32 Мп, сдвоенной тыльной камеры с модулями разрешением 50 Мп и 2 Мп, 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, графическим адаптером Adreno 613, батареи ёмкостью 6000 мАч, поддержки 90-Вт проводной, а также защиты от воды и пыли в соответствии со степенями IP68/IP69. Смартфон будет стоить 250 и 275 долларов за конфигурации 8/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.