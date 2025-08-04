Vivo Y400 5G получит 90-Вт зарядку и защиту от воды

Авторитетный информатор Судханшу Амбхоре поделился подробностями о смартфоне Vivo Y400 5G, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают наличие 6,67-дюймового AMOLED-дисплея с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 1800 кд/кв.м и подэкранного дактилоскопа, селфи-камеры на 32 Мп, сдвоенной тыльной камеры с модулями разрешением 50 Мп и 2 Мп, 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, графическим адаптером Adreno 613, батареи ёмкостью 6000 мАч, поддержки 90-Вт проводной, а также защиты от воды и пыли в соответствии со степенями IP68/IP69. Смартфон будет стоить 250 и 275 долларов за конфигурации 8/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Apple признала iPhone XS винтажным смартфоном…
Компания Apple внесла iPhone XS в перечень винтажных устройств, поскольку с момента прекращения его прода…
Официально: Vivo T4R 5G готов к выходу…
Компания Vivo официально объявила, что презентация смартфона T4R 5G пройдет в Индии 31 июля. Производител…
OnePlus 13s будет отличаться от OnePlus 13T…
Сетевые инсайдеры выяснили, чем компактный смартфон OnePlus 13s (выходит в Индии) будет отличаться от One…
Официально: Vivo T4 Ultra готов к выходу …
Компания Vivo объявила, что в ближайшее время в Индии будет представлен смартфон T4 Ultra. Судя по опубли…
Xiaomi 15 Ultra выйдет в трех новых расцветках…
Компания Xiaomi объявила, что её флагманский камерофон Xiaomi 15 Ultra выйдет в трех новых лимитированных…
4-дюймовый смартфон Bluefox NX1 оценили в 85 долларов…
Китайский производитель Bluefox выпустил на отечественный рынок компактный смартфон Bluefox NX1, который …
Представлен пауэрбанк Xiaomi Super Slim Magnetic Power Bank …
Компания Xiaomi объявила о выходе на глобальный рынок пауэрбанка Super Slim Magnetic Power Bank 5000, кот…
Google готовит к релизу десктопный режим работы…
Согласно свежему отчёту, основанному на утечке исходного кода, Google готовит собственный режим десктопа …
Xiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфона
Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсоромОбзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсором
Обзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублейОбзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублей
Кнопочный телефон с док-станцией. Обзор Xenium X700Кнопочный телефон с док-станцией. Обзор Xenium X700
Скорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 ProСкорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 Pro
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor