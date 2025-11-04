Vivo Y500 Pro получит аккумулятор на 7000 мАч

Компания Vivo раскрыла подробности о смартфоне Y500 Pro, который будет представлен в ближайшее время. Итак, аппарат получит 6,67-дюймовый OLED-экран с разрешением 1,5K, основную камеру с 200-Мп главным модулем на базе сенсора Samsung HP5 и с поддержкой оптической стабилизации, батарею ёмкостью 7000 мАч, поддержку 90-Вт проводной быстрой зарядки, полноценную защиту от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69, а также тыльную панель с антибликовым стеклом и шелковистой текстурой. Смартфон уже протестировали в бенчмарке Geekbench, который подтвердил наличие 4-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 7400 с тактовой частотой до 2,6 ГГц и графическим ускорителем Mali-G615 MC2, 12 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 16 с прошивкой OriginOS 6.