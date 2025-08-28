Vivo Y500 получит 512 ГБ флеш-памяти

Сайт China Telecom рассекретил основные характеристики и дизайн смартфона Vivo Y500, официальная презентация которого запланирована на 1 сентября. Итак, аппарат оснастят 6,77-дюймовым дисплеем с разрешением 2392:1080 пикселей, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, поддержкой сотовой связи пятого поколения, 4-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 7300, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ или 512 ГБ флеш-памяти, корпусом с размерами 163,10:75,90:8,23 мм и массой 213 граммов, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP69, модулем NFC, портом USB Type-C версии 2.0 и аккумулятором ёмкостью 8200 мАч. А вот 3,5-мм гнезда для наушников в смартфоне не будет.