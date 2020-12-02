Vivo Y51 выйдет в Индии в конце декабря

В сентябре китайский производитель смартфонов Vivo выпустил смартфон Vivo Y51. В новом отчете утверждается, что смартфон Vivo Y51 официально появится на индийском рынке в конце декабря.

Vivo Y51 уже получил сертификат BIS в Индии, поэтому до официального запуска осталось несколько дней. Телефон будет продаваться в Индии за 272 долларов США.

Vivo Y51 оснащен 6,38-дюймовым дисплеем Full HD + AMOLED и оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 665 . Он имеет 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Устройство оснащено четырьмя камерами на задней панели, которые состоят из 48-мегапиксельного датчика основной камеры, 8-мегапиксельного сверхширокого сенсора, 2-мегапиксельного макрообъектива и 2-мегапиксельный портретный сенсор. На передней панели телефона есть 16-мегапиксельная камера. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 10 и собственной операционной системы FunTouch OS 10. Он питается от аккумулятора емкостью 4500 мАч, который поддерживает технологию быстрой зарядки 18 Вт.