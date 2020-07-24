Vivo Y51s среднебюджетный смартфон c 5G

Компания Vivo представила смартфон среднего класса с поддержкой сетей пятого поколения. Новинка получила название Компания Vivo Y51s.

Смартфон оснастили 6.53 дюймовым LCD дисплеем с разрешением экрана Full HD+. Также на дисплее разместили фронтальную камеру на 8 МП в виде отверстия.

На задней стороне разместили три модуля, главных из которых — на 48 МП. За производительность смартфона отвечает процессор Exynos 880 5G в паре с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. Питается новинка от аккумулятора ёмкостью 4500 мАч. Сканер отпечатков пальцев располагается сбоку и совмещен с кнопкой блокировки. Vivo Y51s поступит в продажу в черном, синем и белом цветах по цене в 256 долларов.
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