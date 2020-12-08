Vivo Y52s получил 90-Гц экран и поддержку 5G за $245

Компания Vivo пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью Y52s, одной из особенностей которой стала поддержка мобильных сетей пятого поколения. Новинка характеризуется предустановленной операционной системой Funtouch OS 10.5 на базе Android 10, восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 720 с тактовой частотой до 2 ГГц и графикой ARM Mali G57 MC3, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, 6,58-дюймовым экраном разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Гц, фронтальной 8-Мп камерой в каплевидном вырезе, сдвоенной основной камерой с 48-Мп главным и 2-Мп вспомогательным модулями, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт, боковым сканером отпечатков пальцев и 3,5-мм разъемом для наушников. Цена смартфона составляет 245 и 275 долларов соответственно.