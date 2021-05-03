Vivo Y52s получил две новые версии

Компания Vivo объявила о выходе двух новых версий смартфона Vivo Y52s, который вышел еще в декабре прошлого года. Первая новинка отличается от оригинала платформой Snapdragon 480 вместо MediaTek Dimensity 720. Она доступна в версиях с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти по цене в 309 долларов, а вторая с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Вторая новинка предназначена для варианта на базе MediaTek Dimensity 720 – речь идет о 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти за 309 долларов.

Остальные характеристики смартфона остались прежними. Напомним, что Vivo Y52s оснащается 6,58-дюймовым экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Гц, фронтальной 8-Мп камерой в каплевидном вырезе, сдвоенной основной камерой с 48-Мп главным и 2-Мп вспомогательным модулями, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт, боковым сканером отпечатков пальцев и 3,5-мм разъемом для наушников.