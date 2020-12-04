Vivo Y52s с Dimensity 720 может дебютировать в середине декабря

Компания Vivo работает над запуском нового телефона среднего класса в Китае. Телефон под названием Vivo Y52 появился в библиотеке продуктов China Telecom.

Устройство недавно была замечена на китайских платформах сертификации, таких как 3C и TENAA с номером модели - V2057A. Новинка должна выйти в Китае 10 декабря по цене 1998 юаней (~ 305 долларов США) в таких цветах, как Titanium Grey, Monet и Color Sea.

Vivo Y52s оснащен 6,58-дюймовым IPS дисплеем с разрешением экрана Full HD + 1080 x 2408 пикселей. На дисплее разместилась выемка в ​​виде капли воды. В ней установлена 8-мегапиксельная фронтальная камера. Основная камера смартфона оснащена 48-мегапиксельной основной камерой, 2-мегапиксельным вторичным объективом и светодиодной вспышкой.

За производительность смартфона отвечает процессор MediaTek Dimensity 720, который обеспечивает поддержку 5G. Процессор работает в паре с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ ПЗУ. В телефоне установлен аккумулятор емкостью 4910 мАч. Работает все это на операционной системе Android 10.

Комментарии и отзывы Vivo Y52s
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